Com base em uma lei sobre liberdade de imprensa em Moçambique, a Justiça do país africano absolveu o jornalista Matias Guente, editor de um jornal de Maputo, em um processo por difamação. O processo havia sido movido em 2016 pela diretora de um banco local, alvo de uma caricatura com críticas à sua gestão na empresa.

