Jornalista Armando Burd recebe homenagem durante prêmio de jornalismo na Justiça Eleitoral do RS

Foram divulgados nesta segunda-feira (07), os vencedores do 2º Prêmio de Jornalismo da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (TRE-RS), onde estavam reunidos representantes do TRE-RS e da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), com a presença de membros da comissão julgadora do prêmio.

O concurso de reportagens teve 49 trabalhos inscritos nos seguintes temas: Eleições, Justiça Eleitoral, Cidadania e Democracia e Política e Reforma Eleitoral. Os trabalhos avaliados foram publicados entre 01/03/2018 e 31/07/2019.

Além do troféu, os vencedores ganharam uma premiação em dinheiro. O primeiro lugar recebeu R$ 4 mil, o segundo colocado R$ 2,5 mil e o terceiro R$ 1,5 mil. O destaque acadêmico levou R$ 1 mil.

Durante a cerimônia, houve uma homenagem especial ao colunista de O Sul, Armando Burd. “Esta homenagem não é só pra mim, é para todos os colegas dos quais convivo no Tribunal, não só no período eleitoral, mas nas longas sessões que determinaram a manutenção ou a cassação de mandatos que estão na memória de todos nós”, relembrou.

Conheça os vencedores:

Primeiro lugar

“Minuto Cidadão”, publicado no Jornal do Comércio, escrito por Patrícia Comunello

Segundo Lugar

“Nem fascistas, nem teleguiados: os bolsonaristas da periferia de Porto Alegre”, publicado no El País Brasil, escrito por Naira Hofmeister de Araujo

Terceiro Lugar

“Urna eletrônica completa 22 anos sem registros de fraudes”, publicado em GaúchaZH, escrito por Juliana Bublitz

Destaque Acadêmico

“Datafolha registra maior intenção de votos brancos e nulos desde 1989”, publicado em Iguana Jornalismo, escrito por Júlia Ozorio de Abreu e Rafael da Silva Pereira

