Jornalista Christiane Pelajo foi advertida pela direção da GloboNews por ter tido um chilique ao vivo no ar

A jornalista e apresentadora Christiane Pelajo foi advertida pela direção da GloboNews por ter dado um chilique ao vivo, no telejornal Edição das 16h no dia 7 de outubro. Ela ficou nervosa com um problema de áudio e deu uma bronca na equipe do canal de notícias. “Gente, eu não tenho condição de fazer o jornal”, reclamou, com a voz alterada.

A diretora da GloboNews, Eugenia Moreyra, teve uma conversa com Christiane. E fez questão de que toda a Redação do canal soubesse o que disse à ex-titular do Jornal da Globo: ela não estava começando no telejornalismo naquele dia para falar daquele jeito no ar, afinal todo mundo que faz TV sabe que não pode se exaltar ou falar palavras impróprias quando se está ao vivo.

