Jornalista criou uma falsa gravidez para evitar taxas de excesso de bagagem em um aeroporto da Austrália

A jornalista de viagem Rebecca Andrews postou em seu Instagram um vídeo com o passo a passo de como criou uma falsa gravidez para evitar taxas de excesso de bagagem em um aeroporto da Austrália. No fim, a ideia não deu certo e ela foi pega. As informações são do portal de notícias UOL.

Em entrevista à CNN Travel, Rebecca contou que tinha uma mala pequena e fingir uma gravidez foi sua primeira ideia para fugir às taxas. Ela utilizou carregadores de aparelhos eletrônicos enrolados em roupas para criar a barriga falsa e colocou seu laptop preso às suas costas.

“Mas, com toda a seriedade, acho que foi a ideia mais preguiçosa que já tive – o corpo de uma mulher pode criar vida humana, portanto, explorar essa capacidade única que temos para economizar US $ 60 era muito óbvio. É realmente um truque pouco criativo”, disse à rede americana.

Porém, seu laptop a entregou. O equipamento nas costas apareceu por fora da blusa e ela teve que pagar a taxa de 60 dólares (R$ 240).

Ela confessou não ter ficado envergonhada pela ação e contou que não era a primeira vez que tentava evitar a taxa. Ela já utilizou diversas roupas para fingir uma gravidez, mas esta foi a primeira vez que adicionou o laptop à fantasia.

Seu único arrependimento, disse, foi não ter criado uma história caso fosse pega. “Eu deveria ter uma história de apoio caso fosse pega”.

Supermaconha na barriga

Em outro caso ocorrido em agosto último no Brasil, uma mulher de 33 anos foi presa após esconder aproximadamente 5 quilos de “supermaconha” em uma barriga de gravidez falsa no porto de Óbidos, oeste do Pará. A prisão foi realizada durante fiscalização de rotina da Polícia Federal, Força Nacional e Guarda Portuária Federal nas embarcações que atracam por ali. As informações são do portal RedeTV!.

De acordo com a polícia, na hora da fiscalização, os agentes encontraram uma mala com a droga e uma barriga de gravidez falsa. Após investigarem o local, eles conseguiram encontrar Edicléia Cristiane Barbosa de Oliveira, que já estava saindo da embarcação.

Ao ser abordada, ela confessou ser a responsável pela mala e pela quantidade de maconha tipo “Skunk”, conhecida como “supermaconha”. A embarcação que ela estava tinha saído de Manaus (AM) e tinha como destino Santarém, no Pará.

Edicleia teria usado a barriga falsa para embarcar no porto de Manaus, mas foi impedida, pois não apresentou documentos de gravidez, segundo a PF. Ela se dirigiu à outra embarcação e conseguiu entrar, após dizer que tinha perdido os documentos. No decorrer da viagem, ela tirou a barriga pois estava lhe ferindo, e alguns passageiros desconfiaram.

Aos policiais, Edicleia relatou que a droga tinha como destino Maceió (AL). Lá ela receberia um pagamento pelo transporte da droga. A falsa grávida responderá pelo crime de tráfico de drogas.