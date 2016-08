Jornalista da Globo sofre assalto à mão armada

A jornalista Silvana Ramiro, da TV Globo, sofreu um assalto à mão armada na noite deste sábado, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A repórter e seu noivo estavam a caminho de uma festa quando o carro em que eles estavam foi abordado por uma moto com dois bandidos armados, por volta das 19h. O casal ficou sob a mira de duas armas e teve o carro e os pertences roubados.

De acordo com a Polícia Militar, o carro e parte dos pertences foram recuperados cerca de três horas depois, por policiais. Com a ajuda do localizador de um dos celulares roubados, os agentes chegaram ao local onde o carro fora abandonado. Os assaltantes fugiram. A jornalista relata que ficou 7 horas na delegacia à espera de notícias.

Em seu perfil no Instagram, Silvana Ramiro relata o assalto: “Fui rendida com meu noivo por dois bandidos armados: uma apontada pra cabeça dele. A outra, pra minha barriga. ‘Perdeu, perdeu’. Sim, perdemos. Tudo foi embora. Ficamos sozinhos, no meio da rua, só com a roupa do corpo. Um deles não conseguia arrancar com o carro. Estavam nervosos, ameaçaram e a arma travou”.

A jornalista elogia a ação dos PMs: “Oro pelos policiais que arriscam suas vidas por muito pouco em troca. Por aqueles que nunca sabem se chegarão em casa depois do plantão. Por esses que se tornaram minoria nesta guerra diária que é a de ser PM no Rio”.

No texto publicado na rede social, Silvana descreve o desfecho do assalto como “livramento” e agradece a Deus: “A palavra de Deus diz que ‘nem um só fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão Dele’. E que ‘a última palavra vem do Senhor’. É impossível imaginar o desfecho dessa história se não tivéssemos o livramento de Deus”. (AG)

Comentários