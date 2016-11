Jornalista que sobreviveu à tragédia passou por cirurgia e já falou com a esposa

Os colegas do narrador esportivo Rafael Henzel, de 43 anos, consideram que ele teve muita sorte porque sobreviveu à queda do avião da Lamia, ocorrida na madrugada desta terça-feira (29) na Colômbia, e foi o que menos se machucou no acidente. O jornalista foi um dos seis resgatados com vida da aeronave da Chapecoense.

Segundo o locutor esportivo Ory Rodrigues, Rafael foi um o último a ser encontrado com vida. Ele teve que passar por uma cirurgia na perna, e está na UTI para ser monitorado — contou o colega, que lamentou a morte de outros jornalistas que estavam no mesmo voo.

Ainda segundo o amigo do sobrevivente, ele já falou com a esposa, Jussara, pelo telefone, mas ela está muito abalada com a notícia. “Ela está em choque porque falou com ele, mas ainda não o viu. Estamos esperando que ele seja transferido e volte logo para a rádio”, afirmou.

Na segunda-feira, à noite, o jornalista postou em suas redes sociais uma foto dos jogadores dentro do avião, provavelmente a última imagem antes da tragédia. “Quase decolando. Equipe clássico oeste capital FM. Estamos com a chape no voo para Medellín com escala na Bolívia em Santa Cruz de La Sierra. #seguindoaChape”, escreveu Rafael. Ele também gravou um vídeo do zagueiro Neto, outro sobrevivente da tragédia. (AG)

