Jornalista, que vivia em situação de rua, morre vítima do frio em Porto Alegre

Foi identificado como Cleber Luis Costa da Silva, o homem que morreu de frio em Porto Alegre na madrugada de sexta-feira (5). O homem foi encontrado pela Brigada Militar na rua Duque de Caxias, no Centro Histórico.

Cleber, que completaria 51 anos nos próximos dias, era jornalista e estava desempregado. O corpo foi velado na tarde deste sábado (6) na capela M do Cemitério São Miguel e Almas. O enterro aconteceu às 14h30.

A família do jornalista é de origem humilde e não possuía recursos para arcar com as despesas. Amigos e ex colegas arcaram com as despesas para o Cleber não fosse enterrado como indigente. Ele foi reconhecido pelo, também, jornalista Silvio Ribeiro. Ele havia ficado com um currículo da vitima na semana passada.

Formado pela Ulbra, Cleber trabalhou em jornais de bairro e do comércio. Também idealizou “Futebol Feminino em Revista”. Ele não deixa mulher e filhos.

