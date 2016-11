Jornalista registrou jogadores da Chapecoense antes do voo decolar para Medellín

O jornalista brasileiro Rafael Henzel é um dos sobreviventes do acidente com o avião que levava o time da Chapecoense. Segundo a rede de TV colombiana “Teleantioquia” ele foi levado para o Hospital San Juan de Dios, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Ele postou em suas redes sociais uma foto dos jogadores dentro do avião, provavelmente a última imagem antes da tragédia. “Quase decolando. Equipe clássico oeste capital FM. Estamos com a chape no voo para Medellín com escala na Bolívia em Santa Cruz de La Sierra. #seguindoaChape”, escreveu Rafael.

O avião que levava o time da Chapecoense à Colômbia para a disputa da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional caiu na região central daquele país, e as equipes de socorro estavam retirando sobreviventes do local, informou a associação de aviação civil colombiana nesta terça-feira.

A delegação da Chapecoense estava entre as 81 pessoas a bordo do avião, sendo 72 passageiros e 9 tripulantes. O acidente aconteceu por volta de 22h15min (horário local). (AG)

