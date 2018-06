Jornalista vira youtuber aos 96 anos

Um idoso de 96 anos abriu um canal no Youtube para contar histórias da família, aventuras e conquistas dos quase 100 anos de vida. Entre as histórias contadas pelo jornalista Euro Tourinho, morador de Porto Velho (RO), estão as do tempo de passagem dele pelo seringal, histórias da II Guerra Mundial e o encontro pessoal com Juscelino Kubitschek em Rondônia.

