José Aldo nocauteou americano e voltou a vencer no UFC após dois anos

Sem vencer há dois anos, José Aldo reencontrou a vitória na noite de sábado (28), no UFC on FOX 30, em Calgary (CAN). O ex-campeão dos penas venceu Jeremy Stephens por nocaute técnico no primeiro round do co-main event e desabou no choro ainda no cage. Já na luta principal, Dustin Poirier nocauteou Eddie Alvarez na divisão dos leves.

A ex-campeã Joanna Jedrzjeczyk também voltou a vencer no UFC após superar Tecia Torres na decisão dos árbitros. Alexander Hernandez, em sua segunda luta no Ultimate, bateu Olivier Aubin-Mercier e segue em ascensão na franquia. No card preliminar, o brasileiro Matheus Nicolau foi nocauteado por Dustin Ortiz no assalto inicial.

Aldo brilha

Em uma luta tensa, José Aldo começou controlando a distância e testou os low kicks. No entanto, Jeremy Stephens passou a conectar bons golpes e encurralou o brasileiro na grade. O ex-campeão aceitou a trocação, absorveu os golpes, deu a volta por cima e passou a colocar combinações. Com o oponente desgastado, Aldo acertou um gancho preciso na linha de cintura do norte-americano, que acusou o baque. No chão, o manauara aplicou mais golpes até o árbitro interromper o confronto no primeiro round.

Emocionado, Aldo desabou em lágrimas no octógono junto com Dedé Pederneiras, seu treinador, e os membros da Nova União. Ainda no cage, o ex-campeão disse que quer voltar a dominar a categoria dos penas. O “Campeão do Povo” não vencia por nocaute técnico desde de agosto 2013, quando derrotou Chan Sung Jung.

Poirier

Dustin Poirier iniciou o confronto mais ligado e trabalhando melhor a distância. O canhoto entrava bem no raio de ação de Eddie Alvarez e colocava golpes limpos, além de aplicar low kicks. Para reagir na luta, o ex-campeão voltou para o segundo assalto indo para cima, mas ao tentar derrubar no double leg, deixou o pescoço e “The Diamond” por pouco não finalizou. Logo depois, Dustin encaixou novamente a guilhotina, mas sem sucesso.

Pouco tempo depois, foi a vez de Alvarez tentar usar o Jiu-Jitsu para garantir a vitória. O ex-campeão buscou um estrangulamento, depois fez o jogo de pressão e foi advertido pelo árbitro ao aplicar uma cotovelada de cima para baixo – o que é ilegal. Quando a luta regressou em pé, Poirier deu uma blitz com chutes, socos e encerrou o confronto com uma cotovelada para emplacar a terceira vitória seguida no UFC.

Joanna

Assim que começou o confronto, Tecia Torres encurtou a distância e pressionou Joanna Jedrzjeczyk na grade. No entanto, a ex-campeã soube usar as suas características do Muay Thai e aplicou joelhadas, além de frustrar a norte-americana ao defender as tentativas de quedas. No segundo round, a luta passou a ser desenvolvida mais no centro do octógono, com Joanna controlando a distância, entrando, conectando os golpes e saindo. Tecia chegou a grudar, mas não conseguiu derrubar.

Como é habitual em suas lutas, Joanna chegou ao terceiro round com gás de sobra. A polonesa passou a ditar o ritmo do confronto e não apresentava opções para Torres. Já no minuto final, a norte-americana chegou a derrubar, mas sem efetividade. Por decisão unânime dos árbitros, a ex-campeã voltou a vencer no UFC.

Hernandez

O primeiro round foi marcado pelo equilíbrio. Alexander Hernandez começou tomando a iniciativa, chegou a tentar derrubar Olivier Aubin-Mercier, que se defendeu e respondeu com bons golpes de encontro. Já no segundo assalto, o confronto se desenvolveu na maior parte no solo. O canadense tentou finalizar com uma americana, mas não conseguiu levar a posição adiante. Após um período de inatividade no chão, o duelo recomeçou em pé e ambos ficaram trocando golpes e joelhadas na altura da coxa.

No terceiro round, Aubin-Mercier aplicou um bom cruzado que fez Hernandez sentir. Na sequência, apesar do susto, o norte-americano derrubou o oponente e passou a trabalhar o jogo de pressão, com socos na linha de cintura. Com os dois lutadores exaustos, Alexander caiu por baixo, mas fez a raspagem e pegou as costas do canadense para trabalhar golpes e garantir a vitória por decisão unânime dos árbitros.

Ortiz

Confiante, Matheus Nicolau teve um bom início de combate ao aplicar um low kick e derrubar Dustin Ortiz. Em seguida, com a luta em pé, o brasileiro emplacou uma sequência de cruzado e direto, que fez o adversário balançar. O norte-americano acordou para o confronto e acertou um high kick certeiro, que levou o brasileiro ao knockdown e ainda carimbou mais alguns golpes até o árbitro interromper o confronto. Ortiz chegou a terceira vitória seguida, enquanto o mineiro conheceu a primeira derrota no UFC.

