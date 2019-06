José Antonio Leal toma posse na Procergs

A nova presidência da Procergs tomou posse na noite desta quarta-feira (5). O escolhido pelo governador Eduardo Leite para comandar o órgão foi José Antonio Leal. Sobre a opção, Leite afirmou que tem relação com a sua expectativa a respeito do desempenho da Procergs.

“Queremos um governo 100% digital. É uma meta ambiciosa, mas factível. A Procergs é fundamental nesse contexto, principalmente por causa do qualificado e talentoso corpo técnico”, afirmou o comandante do executivo estadual.

Esse foco no digital está relacionado ao novo presidente do órgão. José Leal é formado em Informática e tem MBA em Estratégia Empresarial e em Gestão Empresarial e Tecnologia da Informação. Além disso, ele possui ampla experiência no setor privado, tendo exercido cargos de gestão na Gerdau durante quase 30 anos.

O anúncio do nome foi feito no último dia 22, após reunião entre o governador Eduardo Leite, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, e o secretário extraordinário da Chefia de Gabinete do Governador, Paulo Morales.

