José Barroso Tostes Neto é o substituto de Marcos Cintra à frente da Receita Federal

O substituto de Marcos Cintra à frente da Secretaria da Receita Federal já está definido. De acordo com a decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, o auditor fiscal aposentado José Barroso Tostes Neto é o indicado para ocupar o cargo. Ele foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro na tarde da última quarta-feira (18). O Ministério da Economia ainda deve fazer o anúncio oficial do ingresso de Tostes Neto ao cargo.

Cintra foi afastado do posto a pouco mais de uma semana devido à polêmica envolvendo uma suposta nova CPMF. Quando assumir o cargo, portanto, Tostes Neto deverá conduzir a proposta de reforma tributária do Executivo sem a nova CPMF.

Em 2018, quando concorreu à lista tríplice para o cargo na Receita Federal, Tostes não chegou a ficar entre as três indicações feitas pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco). Em vídeo, o auditor relatou seus posicionamentos. “Nosso sistema tributário necessita de muitos ajustes. São inúmeras distorções, desequilíbrios, ineficiências. Tornam imperativo fazer algum tipo de reforma em sua estrutura”. A fala foi divulgada durante campanha ao cargo no ano passado.

O auditor aposentado é formado em Administração de Empresas pela Universidade da Amazônia e em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Pará. Ele trabalhou por 28 anos como auditor fiscal da Receita Federal, até 2011. Depois, foi secretário da Fazenda do Pará e presidente do Conselho de Administração do Banpará (Banco do Estado do Pará). Em junho de 2015, ingressou no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

