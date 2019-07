José de Abreu é condenado a pagar R$ 20 mil a hospital Albert Einstein

O ator José de Abreu foi condenado a pagar R$ 20 mil por danos morais ao hospital Albert Einsten, que atende o presidente Jair Bolsonaro.

O motivo da indenização foi uma postagem do ator, em sua conta oficial do Twitter, acusando o hospital de ter apoiado o atentado contra o então candidato e atualmente presidente Bolsonaro.

O tweet foi postado no dia da posse de Bolsonaro como presidente, e apagado minutos depois. O hospital chegou a lançar uma nota, dizendo que a acusação era ‘grave, insultuosa e infundada’.

José de Abreu afirmou que irá recorrer em nome da liberdade de expressão. De acordo com o ator, postagem ficou pouco tempo no ar e os advogados do hospital deram muito mais audiência à mensagem que foi apagada.

