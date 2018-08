José Galló e David Randon abrem a Gramado Summit nesta quarta-feira (08)

Dois dos maiores empresários do Brasil abrem nesta quarta-feira, dia 8 de agosto, a partir das 9 horas, a 2ª edição da Gramado Summit. David Randon palestra no Palco Jobs e José Galló no Palco Gates. Eles abrem o evento como grandes atrações de um dos maiores encontros de startups, investidores, empreendedorismo e inovação do Brasil. A Gramado Summit reunirá mais de 4 mil empreendedores de todo o Brasil por três dias, de 08 à 10 de agosto, em um formato único no país: mais de 100 startups inovadoras em exposição, mais de 65 palestras, e centenas de investidores interessados em aportar dinheiro em projetos que podem mudar o cenário econômico do Brasil e do mundo.

“Nós estamos dando palco para os projetos mais inovadores criados por brasileiros de vários lugares e que poderão no futuro mudar nossas vidas. Este é o objetivo da Gramado Summit. Dar visibilidade para estes empreendedores que estão começando e colocar eles frente à frente com os maiores investidores do país. Além disso, oferecendo uma grade muito qualificada de conteúdo criamos um ecossistema perfeito para motivar a inovação e o empreendedorismo”, destaca o jovem CEO da Gramado Summit, o empresário gramadense Marcus Rossi.

“Abrir o evento com Galló e Randon só motiva os jovens empreendedores e todos os participantes. Escutar deles seus cases e aprender como chegaram ao sucesso através de muito empreendedorismo é gratificante”, complementa Marcus.

José Galló – Lojas Renner, diretor-presidente

Com mais de 30 anos de experiência no varejo e graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, José Galló é o diretor presidente da Lojas Renner, membro do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S/A, do Itaú Unibanco Holding S.A. e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Também é vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre.

David Abramo Randon – Randon S.A., diretor-presidente

Nascido em Caxias do Sul-RS, formado em Engenharia Mecânica pela PUC, hoje com 58 anos, iniciou suas atividades nas Empresas Randon em 1983, como Supervisor do Departamento de Engenharia da Rodoviária S.A. Indústria de Implementos para o Transporte, sediada em São Paulo. Em abril de 1985, tornou-se Diretor Geral, permanecendo até abril de 1995. Em outubro de 1992, com a criação da Randon Participações S.A. (atual Randon S.A. Implementos e Participações), assumiu o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Em abril 1999, foi eleito Diretor da Randon S.A. Implementos e Sistemas Automotivos, onde permaneceu até abril de 2002. Em abril de 2009, deixou o Conselho de Administração e foi eleito Diretor-Presidente da Randon S.A. Implementos e Participações e, desde abril de 2016, foi eleito Presidente do Conselho de Administração da Fras-le S.A. Acumula também desde 1996, a função de Diretor-Presidente da Randon Argentina S.A., com sede em Rosário, Argentina. Participa, atualmente, do Conselho Consultivo das Joint-ventures Master Sistemas Automotivos Ltda. e JOST Brasil Sistemas Automotivos Ltda.

Restam poucas vagas para a Gramado Summit 2018. Interessados podem fazer seu credenciamento e conferir a programação completa no site: www.gramadosummit.com.

