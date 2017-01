José Paulo Cairoli participa do Pampa Debates

O vice-governador José Paulo Cairoli mantém otimismo frente a 2017 e diz que o trabalho vem sendo forte para reestruturar e modernizar o Governo, com ajustes adequados à realidade. “Tenho a certeza de que 2017 será muito melhor” e sua crença recai sobre a aprovação das medidas aprovadas nos últimos dias pela Assembleia Legislativa. “Este projeto não se encerrra neste pacote, outras iniciativas se desenrolarão ao longo do próximo ano”, adianta ele. Mesmo assistindo às dificuldades decorrentes da extinção de algumas das fundações pelo Estado e que deixarão mais de mil pessoas desempregadas, Cairoli atesta que o olhar do Governo se voltou aos 11 milhões de habitantes do RS e foi isto que impulsionou os posicionamentos para a adoção das medidas de modernização do Estado gaúcho. “Temos que ter firmeza naquilo que acreditamos, no que queremos. O tempo vai passando e precisamos olhar para o futuro. Estamos muito tranquilos, sabemos que será um início de ano difícil e agora o day after será fundamental. Exigirá um esforço muito grande do Poder Executivo para fazer o que precisa ser feito”. Segundo ele, o Governo terá 180 dias para encerrar as atividades das instituições extintas e este período exigirá muitos ajustes.

Ele vê este momento como um enorme desafio e não dispensa elogios ao governador José Ivo Sartori pelo seu caráter, fibra e decisão e é firme em reiterar ”a satisfação de ter ao seu lado um parceiro como Sartori, pela sua capacidade política. Isto e muito mais ele aborda no programa Pampa Debates, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, que vai ao ar nesta quinta-feira (03), a partir das 17h45, na TV Pampa.

Comentários