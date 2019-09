Jovem acusa motorista de ônibus de agressão e homofobia, em São Paulo

O ator Marcello Santanna acusou um motorista de ônibus de homofobia na manhã do último sábado (7). O ator teria sido agredido com socos e o obrigado a descer do veículo na Avenida Maria Luiza Americano, na Cidade Líder, zona leste de São Paulo, após a vítima beijar um rapaz que o acompanhava no trajeto.

Marcello afirmou que tudo começou quando o nariz dele começou a sangrar voltando de uma festa. Seu companheiro, então, dedicou sua atenção a ele e o beijou. Eles estavam acompanhados também da prima de vítima.

Neste momento, o motorista do ônibus teria se irritado com a cena, parado o veículo e mandado, aos gritos, que eles descessem do ônibus. Marcello, porém, se recusou. “Disse que tinha pago e perguntei qual seria o motivo pra gente sair”, explicou. Ele mudou de ideia quando o motorista deixou o volante e caminhou em direção ao grupo. “Levantei as mãos e disse ‘tá tudo bem, eu vou embora’, ele já veio nos socos, sem ao menos em nem ter tempo pra terminar de falar. O rapaz e minha prima desceram pra me socorrer, o motorista entrou na lotação e foi embora”, afirmou o passageiro.

Em nota, a SPTrans repudiou a violência relatada pelo passageiro e informou que vai colaborar com as investigações policiais. Afirmou também que já encaminhou o caso à empresa que opera a linha para que identifique o motorista e tome as providências cabíveis em relação a seu funcionário.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal na 53ª DP do Parque do Carmo. Até agora, o motorista não foi identificado.

Deixe seu comentário: