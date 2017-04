Jovem agride e mata idoso em estaÃ§Ã£o de trem em SÃ£o Paulo

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem, que atua como vigilante, e o idoso Expedito Gomes, que atuava como segurança, discutiram dentro do vagão do trem da linha 11-Coral com destino a Guaianazes. O início da discussão, ainda segundo o boletim de ocorrência, teria sido porque um esbarrou no outro, “algo de menos importância”, o que gerou troca de insultos e xingamentos.