Jovem asfixiada pelo noivo em crise de ciúmes tem alta após 5 meses

Uma enfermeira que foi asfixiada dentro do próprio apartamento deixou o hospital e já está em casa, onde segue com o tratamento. A mulher de 27 anos ficou quase cinco meses internada na Unidade de Terapia Intensiva. Por conta de grave lesão, a enfermeira ainda não consegue andar nem falar.

O noivo dela foi preso como principal suspeito de ter cometido o crime, mas nega a acusação. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio. No entanto, desde o princípio, defende a versão de que a vítima teria sido esganada por um pedreiro que trabalhava no imóvel do casal. A polícia já colheu o depoimento do pedreiro, que foi inocentado do crime. (AG)

