Jovem cria em sua casa uma cobra de 5 metros

A história de um jovem que cria animais em sua casa chamou atenção. O estudante de ciências biológicas Jonathan Soares faz de sua casa uma espécie de zoológico, com mais de 30 animais. Ele precisou adaptar o espaço para receber e cuidar dos bichos. Pássaros de vários tamanhos e cores, além de répteis, incluindo cobras, como a da espécie píton – com 75 quilos e quase 5 metros de comprimento –, dividem o mesmo espaço. Todos os animais silvestres que vivem aqui foram comprados com autorização.

“Alem de curtir os animais, é a questão de preservação, de fazer educação ambiental. A gente tem parceria com algumas creches e instituições que a gente leva os animais para conhecerem. Você não defende o que você não conhece. É importante tornar esses animais conhecidos para a pessoa poder preservar”, ressalta o jovem.

Além dos animais que vivem na própria casa, o estudante também cuida das 50 cobras que ficam em um serpentário que é do tio dele. O espaço foi criado há 30 anos. Soares vai ao local todos os dias para cuidar dos bichos. Os bichos estavam em situação de risco, como tráfico, e foram resgatados por órgãos de proteção animal.

“Se tiver condição de ser solto, a gente vai soltar, se não tiver condições, a gente destina para outro órgão que tem licença”, explica. Soares mora em Juazeiro, norte da Bahia.

