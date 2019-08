Jovem da base tem confiança de Odair e poderá fazer seu 30º jogo pelo profissional neste domingo

*Por Bárbara Assmann

Trinta dias para uns é muito. Para outros é pouco. Mas para um jovem da base colorada este número significa muito. O meia Nonato poderá completar, neste domingo (11), 30 jogos pelo profissional do Internacional. Desde que subiu do Sub-23 para os profissionais, o jovem de 21 anos vem aproveitando as oportunidades que Odair Hellmann dá: já marcou duas vezes.

Sua estreia foi no Gauchão deste ano, contra o Caxias, em fevereiro. É um dos destaques positivos na equipe e líder de aproveitamento em interceptações na competição. A troca de passes para abrir espaço e ganhar campo do adversário é um de seus fortes: foram 883 tentativas de passar a bola somando 813 acertos e aproveitamento de 92,07%.

E se você acha que o camisa 33 ainda se sente nervoso, está errado! Outra característica do atleta é a tranquilidade. Com ele em campo, o time tem 19 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. “São números bons para meus quase 30 jogos com a camisa do Inter. Eu devo isso ao meu trabalho e a ajuda do grupo e comissão técnica. Quando estou jogando, dou sempre meu máximo para ajudar a equipe a conquistar a vitória”, relata.

O Inter enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (11), Dia dos Pais. O jogo está marcado para às 11h, no Beira-Rio.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: