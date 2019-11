Uma adolescente de 16 anos foi atingida por um disparo de bala de borracha no olho esquerdo, na madrugada do último domingo (10), na dispersão de um baile funk em uma rua da Zona Leste de São Paulo. Segundo Kelly Talhaferro, mãe de Gabriella Talhaferro, ela perdeu a visão do olho, em diagnóstico feito por oftalmologistas e cirurgiões de um hospital.