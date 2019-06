Jovem de 17 anos é encontrado morto, escola decreta luto

A Delegacia de Homicídios de Alvorada investiga a morte de um jovem de 17 anos, o corpo do jovem foi encontrado no último domingo (3). Ele morava com a família em Gravataí, que relatou o desaparecimento no sábado (1). De acordo com a polícia, ele sumiu sem deixar rastros.

Adrian de Carvalho Farias estava no terceiro ano do ensino médio, no Colégio Estadual Barbosa Rodrigues. A escola decretou luto e suspendeu as aulas desta segunda-feira (3). Adrian foi velado hoje pela manhã. A Polícia Civil ainda não tem suspeitos e investiga as motivações para o crime.

