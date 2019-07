Jovem de 18 anos é assassinada por companheiro em Bom Jesus

Uma jovem de 18 anos foi assassinada pelo companheiro, de 40 anos, em Bom Jesus. Gabrielle Paim da Silva tinha um filho de seis de meses de idade com Vilmar Antunes do Padro, que a agrediu e disparou diversas vezes contra ela.

Segundo a Polícia, Vilmar começou a atirar contra Gabrielle após a jovem tentar terminar o relacionamento. Ela estaria entrando em casa com uma amiga, e, ao vê-lo, trancou a porta. O assassino conseguiu arrombar e entrar na casa, onde atirou na vítima e na amiga, que não foi atingida. Ele fugiu logo depois.

Abaixo, as fotos do local do crime e da porta após o arrombamento:

Deixe seu comentário: