Jovem de 18 anos é atacada com seringa cheia de sangue em terminal de ônibus em Curitiba

Uma jovem de 18 anos disse ter sido atacada por um homem com uma seringa cheia de sangue em Curitiba (PR). O caso, segundo Jhenifer Inacio da Silva, ocorreu no fim da tarde de domingo (18), quando ela voltava do trabalho para casa.

Jhenifer é funcionária de uma rede de fast food e trabalha em um shopping no Centro de Curitiba. Ela mora em Pinhais, na Região Metropolitana, e faz o mesmo trajeto todos os dias. “Por volta das 17h30min, como nos outros dias, desci no tubo do Estação [Estação Tubo Praça Eufrásio Correia] para pegar meu ônibus. Muita gente desceu junto. Aí, senti uma dor. Quando vi, ele estava com a mão para baixo, com uma seringa. Perguntei o que ele tinha feito e ele saiu correndo”, contou.

Jhenifer contou que a lesão foi na nádega esquerda e que ficou em choque. “Ele fez uma abertura no meu vestido, um rasgo. Ficou todo sujo de sangue. Fiquei desesperada, não sabia o que fazer”, relatou.

A jovem afirmou que pessoas que estavam no terminal tentaram acalmá-la e que, assim que chegou o ônibus, foi para o hospital. Ela disse que, primeiro, foi ao Hospital Cajuru. “Lá, não tinham os medicamentos necessários. Então, fui para o Hospital do Trabalhador. Tomei um coquetel e fiquei o resto da noite internada”, explicou.

Depois de ter alta, Jhenifer registrou um boletim de ocorrência. Ela recebeu atestado médico até quarta-feira (21). Em entrevista na manhã desta terça-feira (20), a moça afirmou ainda estar muito abalada. “O choque ainda não passou. Com certeza, vou ter medo de voltar a locais movimentados”, disse.

Jhenifer contou que o suspeito era bem magro, moreno e que não aparentava ser muito velho. Ainda de acordo com ela, ele usava boné de aba reta e camiseta rosa no dia do ataque. A polícia investiga o caso. (AG)

Comentários