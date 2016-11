Jovem de 18 anos é mordido por cobra duas vezes em três dias

Um jovem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi mordido por cobra duas vezes em três dias. Na primeira vez foi na perna direita, quando ele trabalhava limpando um matagal. O rapaz foi resgatado de helicóptero e levado a um hospital em condições estáveis.

No dia seguinte, ele recebeu alta e já estava de volta trabalhando no mesmo local. Mais uma vez, no entanto, o jovem azarado por mordido por uma cobra, desta vez no braço esquerdo. E, de novo, o rapaz foi levado de helicóptero para o hospital.

O caso aconteceu em Rockhampton, na Austrália.

