Um jovem de 18 anos faleceu após colidir de frente com um micro-ônibus, em Caxias do Sul. Raphael da Silva Zanella dirigia uma moto XRE 300 de cor verde e, segundo testemunhas, perdeu o controle e bateu no outro veículo, que estaria na preferencial.

Raphael faleceu na ambulância, a caminho do hospital. A Delegacia de Trânsito investiga o caso.

