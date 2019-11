Jovem de 19 anos é assassinada a facadas em Capão da Canoa

Uma jovem de 19 anos foi assassinada a facadas quando andava de bicicleta no bairro Zona Nova, em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho. O crime ocorreu na tarde de sábado (02). A vítima foi identificada como Tainá Leal Sarmento e chegou a ser socorrida, encaminhada com vida ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Tainá trabalhava em um supermercado e deixa uma filha pequena. O suspeito do assassinato é o ex-companheiro, de 21 anos. Após o crime, ele teria deixado a filha do casal na casa da avó materna, não sendo mais visto. A Polícia Civil investiga o caso.