Jovem de 19 anos é morto por colega dentro de supermercado em Porto Alegre

Um jovem de 19 anos que trabalhava em um supermercado na avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, foi morto a facadas por um colega por volta das 23h de quinta-feira (07), de acordo com informações da BM (Brigada Militar).

A vítima foi atingida no abdômen durante uma briga na porta de acesso ao estacionamento do supermercado. O criminoso foi preso por um policial que fazia compras no estabelecimento, da rede Zaffari. A motivação do crime está sendo investigada.

Em nota, a rede de supermercados disse que lamenta o ocorrido e que está colaborando com as investigações.