Um jovem de 20 anos foi assassinado com um tiro no peito na madrugada deste domingo (21). O crime aconteceu por volta das 03h30, na Rua Independência, em Farroupilha. Jonatan de Cândido Oliveira estava com a namorada, também de 20 anos, quando foi atingido pelos disparos, vindos de um Celta/GM branco. A companheira do rapaz não foi alvo dos tiros. O rapaz foi encaminhado para o Hospital São Carlos, mas faleceu logo após dar entrada no pronto socorro. Ainda não se sabe o que motivou os disparos.

Foto: Especial/RSCOM

