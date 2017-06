Jovem de 22 anos morre e passageira fica gravemente ferida em acidente em TrÃªs de Maio

Um jovem de 22 anos morreu e uma passageira ficou gravemente ferida, na BR-472, em Três de Maio, na região Noroeste do Estado, em um acidente de carro na madrugada deste domingo (11). A colisão ocorreu por volta das 05h20min, próximo ao acesso secundário da cidade, quando um Focus, com placas de Florianópolis/SC, saiu de pista à direita e bateu frontalmente em uma árvore.

Com o impacto, o motorista, 22 anos, faleceu no local. A passageira, 21 anos, foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo. Devido a gravidade dos ferimentos, foi transferida para a UTI do Hospital Vida e Saúde. Ambos eram de Três de Maio.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou o levantamento do local de acidente. A Polícia Civil de Três de Maio será responsável pela investigação das causas da colisão.

