Um jovem de 24 anos foi morto a facadas durante uma briga em uma festa em Lagoa Vermelha, no Norte do Estado, na madrugada deste sábado (07). De acordo com a Polícia Civil, houve um desentendimento entre dois grupos durante uma festa de formatura na rua Sargento Salvador Felício.

Testemunhas afirmaram que a vítima foi morta ao tentar separar uma discussão. O jovem foi atingido por seis facadas no tórax. Outros dois adolescentes ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Nenhum deles corre risco de vida.

