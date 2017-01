Jovem desaparece no rio Uruguai apÃ³s tentar salvar irmÃ£

O morador de Frederico Westphalen, Roger Henrique Kunz, 24 anos, continua sendo procurado por equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Palmitos (SC), Chapecó (SC), Passo Fundo e de Frederico Westphalen após ele desaparecer nas águas do rio Uruguai. O jovem entrou na água após perceber que sua irmã estava sendo levada pela correnteza.

A família se banhava no rio no lado catarinense quando Kunz entrou na água na tentativa de salvar a jovem. Porém, o avô da garota percebeu a situação e a resgatou, no entanto, Kunz não foi mais encontrado.

