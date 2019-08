Jovem é encontrado morto com tiro na cabeça em Caxias do Sul

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto nesta madrugada (4) em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Este é o segundo assassinato em menos de 24 horas e o 50º do ano na cidade.

A Brigada Militar (BM) foi informada por volta das 5h30min da presença de um corpo na Rua Orlando Adamatti, no loteamento Adamatti. A vítima foi identificada como Daniel Ribeiro Vieira. De acordo com a polícia, o corpo do jovem apresentava uma marca de disparo de arma de fogo na cabeça.

Daniel era natural de Vacaria, mas estava morando em Caxias do Sul e não tinha antecedentes criminais. Ainda não há suspeita de quem tenha sido o autor do disparo. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

