Jovem é morto a tiros e outros três ficam feridos em Pelotas

Um jovem de 19 anos morreu baleado, durante a madrugada desse domingo (22), em Pelotas, no Sul do Estado. A Polícia Civil investiga a morte. De acordo com o boletim de ocorrência, Patrick Bittencourt Cardoso seguia para um bar, na Avenida Duque de Caxias, quando foi alvo de tiros, por volta das 3h30. Ele morreu na hora.

Os tiros acabaram acertando outros três jovens que estavam no local. A polícia não soube informar se eles estavam com Patrick. Ambos foram levados para o Hospital de Pronto Socorro e já foram liberados. Os três ainda não foram ouvidos pela polícia.

Segundo informações, Patrick, alvo dos disparos, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e receptação.

Deixe seu comentário: