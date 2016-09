Jovem é morto a tiros no aeroporto Salgado Filho

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (19) no terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Os disparos foram efetuados por dois homens que estavam em um carro, de acordo com testemunhas.

Foram ouvidos mais de dez estampidos. O tiroteio provocou pânico nas pessoas que estavam no local. Os atiradores fugiram.

