Jovem é morto a tiros durante o carnaval no Cassino

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na madrugada de terça-feira, durante o carnaval na praia do Cassino, em Rio Grande. Segundo a Brigada Militar, o jovem estava com o irmão no cruzamento da avenida Rio Grande, a principal via da cidade, com a rua Osvaldo Cruz, quando foi atingido por dois tiros, por volta das 2h. Os disparos vieram de outro jovem, que ainda não foi identificado.

