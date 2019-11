Uma jovem de 20 anos foi presa no bairro Fátima, em Canoas, por matar o próprio filho recém-nascido, em 2016. Segundo as investigações, quando ela tinha 17 anos contou a ajuda da mãe para tentar um aborto caseiro por meio da ingestão de remédios, com oito meses de gestação. O procedimento deu errado e o bebê acabou nascendo mas foi sufocado com sacos plásticos.