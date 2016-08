Jovem é preso por duplo homicídio em Porto Alegre

Policiais civis da 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre prenderam preventivamente na tarde desta segunda-feira (29), um jovem de 19 anos suspeito de duplo homicídio.

De acordo com a delegada Luciana Smith, que coordenou a ação, o homem tinha antecedentes policiais por tráfico de drogas e corrupção de menores. O preso é suspeito de ser um dos autores do duplo homicídio ocorrido em 22 de junho do ano passado, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre.

Os outros autores já encontram-se recolhidos provisoriamente pelo delito. A motivação está atrelada a disputa pelos pontos de drogas naquela região. Após as providências de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional à disposição da justiça.

