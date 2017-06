Jovem Ã© preso por trÃ¡fico internacional de drogas no aeroporto Salgado Filho ao desembarcar com haxixe trazido de Portugal

A PF (Polícia Federal) apreendeu, na noite de segunda-feira (12), 5,8 quilos de haxixe no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Um jovem de 20 anos, natural de Curitiba (PR), foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Durante fiscalização no desembarque internacional, o raio-x acusou a presença de matéria orgânica na mala do passageiro, que vinha de Lisboa (Portugal). Os cães farejadores da PF e da Receita Federal também indicaram a presença da droga na bagagem. O haxixe estava escondido sob o forro da mala.

Essa foi a segunda apreensão de haxixe no aeroporto Salgado Filho em menos de 30 dias. No dia 17 de maio, PF e a Receita Federal apreenderam 14,8 quilos da droga com dois homens que vinham de Barcelona (Espanha).

Comentários