Um jovem escalou um prédio sem qualquer equipamento de segurança para salvar a vida de um bebê que ficou preso pela cabeça nas grades de proteção da janela de seu apartamento. Uma pessoa registrou a ação. Na gravação, o jovem, chamado Liang Lee, aparece usando apenas as mãos para se segurar em grades e escalar o prédio para chegar até o bebê que está pendurado pela cabeça correndo risco de morte.

Liang Lee contou que passava pelo local quando viu a criança em risco e resolveu agir. “Eu cheguei e vi o menino quase sem se mover. As pernas dele estavam tremendo. Eu decidi escalar [o prédio] porque sabia que ele estava em perigo”, ressaltou. “As grades deixaram uma marca no pescoço dele. Se ele tivesse virado a cabeça, teria escorregado e caído.”

A criança, de 2 anos, estava sozinha em casa quando o acidente aconteceu. Após ter pego o menino, Liang saltou do prédio com ele em uma espécie de colchão inflável improvisado no solo por equipes do serviço de emergência. Os pais da criança não vão responder criminalmente pelo ocorrido, mas agradeceram a Liang pelo salvamento do pequeno.

O caso aconteceu em Liaocheng, na China.

Comentários