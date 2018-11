A gaúcha Juliana Davoglio Estradioto, do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, campus Osório, conquistou na terça-feira (30) o primeiro lugar da categoria Ensino Médio do 29º Prêmio Jovem Cientista. Seu projeto foi “Desenvolvimento de um filme plástico biodegradável a partir do resíduo agroindustrial do maracujá”.

