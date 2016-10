Jovem indonésia leva 23 chibatadas após ser vista ao lado do namorado

Uma jovem foi punida nessa segunda-feira com 23 chibatadas porque foi vista muito próxima de seu namorado em Banda Aceh, na Indonésia. Ao todo, sete casais flagrados juntos fora do casamento foram condenados a chibatadas com base nas estritas leis islâmicas locais.

Sharia

A província de Aceh aplica a “sharia” (lei islâmica). A norma foi aprovada por unanimidade em 2009, apesar de críticas de grupos de direitos humanos.

A lei pune, por exemplo, os adúlteros com apedrejamento até a morte. A capital da província indonésia de Aceh também proíbe que as mulheres frequentem sozinhas cafés e outros locais de ócio depois das 23h.

As mulheres também estão proibidas de trabalhar nestes locais após o horário limite. “Nosso objetivo é proteger as mulheres assalariadas, especialmente aquelas que trabalham em locais como cafés, restaurantes, cibercafés e também atrações turísticas”, explicou Illiza Sa’aduddin Djamal, prefeita da cidade de Banda Aceh, no ano passado.

Comentários