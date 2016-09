Jovem leiloa virgindade na internet para poder estudar medicina

Uma jovem russa decidiu leiloar sua virgindade para poder bancar curso de medicina em outro país. Apenas identificada como Ariana, a jovem de 20 anos teria definido o lance inicial em 150 mil euros (valor equivalente a R$ 540 mil reais).

De acordo com informações do “The Sun”, Ariana usa um site de acompanhantes para fazer o leilão. Para a jovem essa é a maneira mais rápida e fácil de conseguir o dinheiro.

“Eu quero mudar para outro país para estudar medicina. A universidade será muito cara, o aluguel também. Imagino que viver em outro país seja muito difícil, por isso quero estudar sem me preocupar com dinheiro”, explica a jovem, de acordo com o site do jornal britânico.

Ela diz que ainda não contou para os seus pais como irá arrecadar o dinheiro, mas afirma que isso não será um problema. Ela também espera que o vencedor do leilão seja carinhoso e respeitoso. A melhor amiga de Ariana, Lolita, também está leiloando sua virgindade no mesmo site. (AD)

