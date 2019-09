Jovem mata filho de 2 anos afogado em bacia em Campo Grande

Um jovem de 21 anos foi preso após matar o filho de 2 anos afogado em uma bacia. O crime ocorreu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na noite desta quinta-feira (19). O homem teria sido traído pela mãe da criança e, conforme o autor do crime, esta seria uma forma de fazer com que ela sofresse. Autoridades informam que o rapaz reagiu com frieza à situação.

Identificado como Evaldo Christyan Dias Zenteno, ele foi detido na Santa Casa de Campo Grande, onde levou o filho, após médicos desconfiarem de um caso de violência. No momento, ele negou, mas, após se contradizer em versão de assalto e sequestro, acabou confessando o crime. A polícia informa que a ideia de assassinar o menino veio de um amigo do rapaz. Zenteno foi autuado em flagrante por homicídio.

De acordo com autoridades, o pai de Evaldo já havia sido flagrado abusando sexualmente de duas crianças, de 6 e 9 anos. O crime ocorreu no dia 23 de junho de 2017 e as investigações apontaram que ele atraía os menores com doces e adesivos infantis.

