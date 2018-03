As duas vítimas dos tiros disparados nessa sexta-feira na Universidade Central de Michigan (EUA) são os próprios pais do suspeito, que está foragido. De acordo com as autoridades, o estudante James Davis, 19 anos, deixou correndo o seu dormitório no campus universitário após balear o casal. Na noite anterior, ele havia sofrido uma overdose de drogas.

