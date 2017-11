O feirante Petherson Vicente, 24 anos, morreu após ser agredido em uma rua do Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo. Segundo testemunhas, ele defendia a irmã transexual contra ofensas de um jovem de 18 anos quando entrou em luta com o rapaz, caiu de cabeça no chão e foi alvo de socos mesmo desacordado. O suspeito está foragido.

Deixe seu comentário: