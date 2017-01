Jovem morre apÃ³s cair no poÃ§o de elevador em prÃ©dio no Rio

Uma jovem de 24 anos morreu ao cair do 6º andar dentro de um poço de elevador, no prédio onde morava, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o elevador do prédio parou de funcionar com algumas pessoas dentro dele. A grade de proteção foi aberta, uma das pessoas saiu e a moça seria a próxima, mas ela acabou se desequilibrando e caindo no poço do elevador, de uma altura de seis andares”. A vítima morreu ainda no local.

A polícia também revelou que testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso. (AG)

