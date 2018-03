Jovem negro foi morto pelas costas

A autópsia do jovem negro Stephon Clark, 22 anos, morto por policiais no pátio de sua casa no Estado da Califórnia (EUA), indica que ele recebeu oito tiros nas costas, na lateral e na perna. O resultado contradiz a versão oficial sobre o incidente, ocorrido na semana passada: segundo as autoridades, os oficiais “reagiram” com disparos por achar que Clark estava armado – ele portava apenas um celular.

