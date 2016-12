Jovem processa assassino em série que a prendeu por dois meses em contêiner

Uma jovem de 30 anos abriu um processo contra o assassino em série que a manteve presa por dois meses dentro de um contêiner de carga, em uma zona rural da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A americana Kala Brown foi libertada pela polícia no início de novembro quando o homem foi preso.

No documento, os advogados de Kala alegam que a jovem estava na propriedade “com o propósito de trabalhar na limpeza” do local quando Todd Kohlhepp, 45 anos, “sacou uma arma de fogo e a fez refém”. Além disso, ela pede compensação por ter ficado “presa e acorrentada” e por ter visto seu namorado Charles Carver ser morto pelo homem. Segundo os representantes, a vítima sofreu danos físicos e mentais por causa do ataque e, por isso, merece ser indenizada.

A quantia cobrada pelos advogados de Kala não foi divulgada.

Comentários