Jovem que chegou a pesar 30 quilos faz campanha contra anorexia

Uma jovem britânica que teve anorexia, chegou a pesar cerca de 30 quilos e quase morreu, está usando sua experiência para fazer uma campanha contra a doença em uma rede social.

Hannah Koestler, de 22 anos, tem usado um perfil no Instagram para divulgar fotografias de quando enfrentou o transtorno alimentar e precisou ser internada.

Ela quer que o choque causado pelas imagens sirva de alerta sobre os riscos do excesso de magreza. As informações são do jornal “The Sun”.

“Eu sei que as imagens são fortes, mas elas são minha jornada e não devo esconder a verdade. A anorexia é uma doença cruel, que acaba com o corpo e a mente. Eu espero que as minhas fotos impeçam as pessoas de desenvolver transtornos alimentares e inspirem quem os enfrenta a procurar ajuda”, diz Hannah, que precisou usar sondas para se alimentar e tubos de respiração para que não morresse vítima da doença.

Hannah lembra que ficou tão magra que só podia vestir roupas de criança e que, em um determinado momento de sua vida, só comia três biscoitos integrais por dia. A jovem chegou a ter falência de órgão e queda de cabelo por causa do transtorno alimentar. Por isso, precisou de intensa ajuda médica.

“Ver essas fotos antigas sempre me lembra do que aconteceu comigo, mas estou feliz agora e as pessoas precisam saber disso”, diz. “Eu tinha uma alimentação normal, mas fui ficando cada vez mais seletiva”, lembra ela de quando começou a parar de comer gradativamente.

A doença foi diagnosticada em novembro de 2011. Seus pais se desesperaram e tentaram ajudá-la, mas sem muito sucesso. No ano seguinte, ele foi internada. Apenas em 2013, ele superou a doença e passou a se alimentar normalmente.

Hannah, que agora é universitária, tem usado seu perfil no Instagram, onde tem mais de 120 mil seguidores, para aconselhar outros jovens que possuem transtornos alimentares. E fica feliz em ajudá-los.

“Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas me agradecendo por ajudá-las a vencer a anorexia”, comemora. (AG)

